Pediatra condenado por homicídio terá de dar 20 mil euros a instituição

O Tribunal da Relação de Guimarães decidiu subordinar a suspensão da pena de três anos de prisão, aplicada a um médico pediatra acusado de homicídio por negligência, ao pagamento de 20 mil euros a uma instituição de proteção de crianças.

O acórdão deu "parcial provimento ao recurso" apresentado pelo Ministério Público, depois da condenação a pena suspensa pelo Tribunal de Chaves.

A lei prevê que a suspensão da pena de prisão possa ser subordinada ao cumprimento de deveres impostos ao condenado e destinados a reparar o mal do crime. Em causa está a morte de uma criança de 13 anos, que faleceu em agosto de 2010, depois de recorrer ao serviço de urgência do hospital de Chaves. A Relação concedeu ainda "provimento parcial ao recurso" do um segundo médico, um cirurgião que vai cumprir 10 meses de prisão suspensa. Este arguido, Guedes Marques, tinha sido condenado pelo Tribunal de Chaves a uma pena de prisão suspensa de um ano.

Segundo noticiou o JN na altura, os dois médicos foram acusados de subavaliar a situação clínica da criança, ao não realizar os devidos exames complementares de diagnóstico e deixá-la sem avaliação médica durante várias horas. O tribunal de primeira instância considerou que o pediatra Miguel Cunha desvalorizou a sintomatologia e as preocupações da mãe, durante o internamento.

A vítima, David Pereira, apresentava "queixas de fortes dores de barriga generalizadas e de vómitos frequentes" quando deu entrada na unidade flaviense e acabou por falecer ao fim de três dias, com "lesões de perfuração do duodeno derivadas de úlcera duodenal".