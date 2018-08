Pedida pena máxima para homicida de "Isma"

Aníbal Rodrigues 11 Maio 2018 às 18:44 Facebook

Twitter

A procuradora do Ministério Público pediu uma pena de 25 anos de prisão para Júnior Souza, de 22 anos, que, na manhã de 8 de janeiro de 2017, assassinou "Isma" com 14 tiros, à porta da discoteca Avenue Club, em Coimbra.

Nas alegações finais deste caso que está a ser julgado no Tribunal de Coimbra, a procuradora considerou que o assassino confesso agiu com "requintes de crueldade", "gosto de magoar e de causar sofrimento" e na procura de "espetacularidade", uma vez que o facto de haver pessoas a assistir ao crime não o demoveu, antes o "incentivou".

A magistrada entende tratarem-se de "factos muito graves, com grande impacto na sociedade" e que a este homicídio sobreviveu a então namorada de "Isma", Elida Brito, descrita por si como uma "morta-viva".

A procuradora pediu cinco anos de prisão efetiva para Thais, namorada de Júnior Souza, que agrediu com uma soqueira a gerente da "Avenue Club", tendo sido o conflito entre estas duas mulheres a originar o assassinato.

A magistrada pediu ainda condenações para Marcos, já com "muitos antecedentes criminais" e acusado de ter fornecido a arma do crime, e para Jorge, companheiro da mãe de Júnior Souza, acusado de ter ajudado este e Thais a fugirem.

Para o advogado de Júnior Souza, "a acusação não está bem conduzida", encontrando-se "eivada de inverdades". Por isso, "discorda da tese do Ministério Público". Para o causídico, Victor Cruz, que conduziu Júnior Souza na manhã do crime, "devia estar como arguido" neste processo e não no Brasil, como testemunha. Argumentou que a arma do crime estava no carro de Victor, não havendo tempo para ir buscá-la à Geria, a casa de Marcos, entre as 7.16 e as 7.40 horas. Que Victor Cruz passou com o carro por cima de "Isma" e que prestou "três depoimentos diferentes".

Na sua opinião, é "incrível" se o tribunal não abrir acusação a Victor Cruz. O advogado aceita que Júnior Souza seja condenado, mas não quer que fique com "as culpas dos outros". Alega ainda que o seu cliente está arrependido, apesar de "não chorar em tribunal". As palavras do homicida foram nesse sentido. "Estou arrependido. Peço desculpa à família. Não é preciso chorar, nem fazer palhaçada", disse Junior Souza.

A advogada de Elida Brito (assistente no processo) explanou que, a ser concedida uma indemnização cível à sua cliente, isso não trará de volta a pessoa que a jovem era antes do assassinato, concordando estar perante uma "morta-viva". Ou como acrescentou, uma "bomba-relógio" que já "atentou contra a própria vida". "Ela não vive, sobrevive", descreveu a advogada, que também concordou que Victor Cruz devia ter sido arguido. A advogada de Marcos foi outra a defender a presença de Victor Cruz no banco dos réus. A causídica, conjuntamente com o advogado de Thais, pugnaram pela absolvição dos seus clientes.