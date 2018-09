Pedido do Benfica para afastar magistrado do e-Toupeira rejeitado

ALEXANDRE PANDA e NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:41 Facebook



O superior hierárquico do titular do inquérito e-Toupeira, no DIAP do Ministério Público (MP) de Lisboa, rejeitou o incidente de suspeição levantado pelo Benfica contra o magistrado que decidiu constituir arguida a SAD do Benfica.

O clube pretendia afastar o procurador da investigação, numa altura em que a acusação por corrupção e violação do segredo de justiça está quase concluída, implicando o clube e Paulo Gonçalves, assessor jurídico de Luís Filipe Vieira.

