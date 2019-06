Pedófilo condenado em Inglaterra cumpre pena em Portugal

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 10:22 Facebook

O Tribunal da Relação de Évora aceitou o pedido de um português, condenado por violação de menor, para cumprir pena de prisão em Portugal.

José C., de 24 anos, natural de Faro, foi condenado no Reino Unido por, entre novembro de 2016 e setembro de 2017, ter, pelo menos em duas ocasiões, praticado atos sexuais com uma menina com idade inferior a 13 anos.

O Snaresbrook Crown Court sentenciou-o a uma pena de 10 anos de prisão, sendo que nove deles seriam de prisão efetiva e o último seria de liberdade condicional.