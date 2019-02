Pena de prisão para jovem que agrediu homem com garrafa de cerveja

Salomão Rodrigues Hoje às 16:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O tribunal da Feira condenou, esta tarde, a pena de prisão efetiva um dos dois irmãos envolvidos numa agressão violenta a um cliente do bar Armazem 124, em Oliveira de Azeméis. Vai cumprir pena em casa.

Os factos remontam a fevereiro de 2018, quando os dois irmãos se envolveram em discussão e agressão a um cliente.

Enquanto um dos irmãos agredia a vítima a soco, o outro surgiu com uma garrafa de cerveja que utilizou para bater na cabeça do cliente.

A vítima caiu inanimada a esteve vários dias internada em estado grave.

Em consequência dos ferimentos sofridos, ficou com uma incapacidade permanente de 89% estando dependente de terceiros para as mais simples funções do dia a dia.

O agressor, que utilizou a garrafa, foi condenado a dois anos e nove meses de prisão efetiva e ao pagamento de 25 mil euros por danos não patrimoniais.

Vai cumprir a pena em casa, com pulseira eletrónica, onde já se encontrava preventivamente.

Por ter 18 anos na altura dos acontecimentos, beneficiou de uma atenuação da pena prevista por lei

O outro irmão foi condenado a 120 dias de multa num total de 1.200 euros.

A esposa da vítima ficou insatisfeita com a pena aplicada. "O meu marido ficou completamente incapacitado. Tínhamos uma vida feliz e agora ele depende de mim para tudo" disse a mulher que queria ver o principal arguido a cumprir pena numa prisão.