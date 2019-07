Pena suspensa para idoso que matou genro agressor

Inês Banha Hoje às 13:09 Facebook

Tribunal da Relação anula prisão efetiva para arguido de 89 anos. Ressalva que violência doméstica não justifica homicídio.

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) suspendeu a execução da pena do homem de 89 anos condenado a quatro anos e nove meses de prisão efetiva por matar a tiro o genro, que o agrediria com regularidade. No acórdão - a que o JN teve acesso -, as juízas desembargadoras defendem que, no caso concreto, a suspensão da pena não põe em causa a confiança da comunidade na justiça, ao contrário do que dissera o Tribunal de Loures.

O caso remonta a 6 de julho do ano passado, quando, horas após mais uma discussão, o idoso aguardou durante 45 minutos que António Patrício, então com 60 anos, chegasse a casa no Furadouro, Torres Vedras, para o matar a tiro de caçadeira.