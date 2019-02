Pena suspensa para incendiário que bebeu uns "copitos a mais"

Salomão Rodrigues Hoje às 14:50 Facebook

Foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão, com pena suspensa por cinco anos, o trabalhador da construção civil que confessou ter ateado um fogo em Oliveira de Azeméis.

Na leitura do acórdão, o tribunal deu como provado os factos constantes da acusação e o crime de incêndio florestal, na forma agravada ,do qual estava acusado.

O homem de 58 anos tinha confessado ter ateado um fogo numa mata em Macieira de Sarnes, Oliveira de Azeméis, no verão passado. Justificou tal ação com o facto de se encontrar alcoolizado.

Quando saía do mato foi visto por um casal que alertou as autoridades que procederam à sua identificação e detenção.

Como este apresentava sinais de estar embriagado foi sujeito a teste de alcoolemia que acusou 3 g/l.

"Era dia de festa e bebi uns copitos a mais". "Não me lembro de nada, sei apenas que bebi bagaço e umas cervejas e já estava com os copitos", confirmou em tribunal o arguido.

No acórdão, a juíza lembrou que o facto de o homem não ter antecedentes criminais e da área ardida ter sido somente de 200m2 contribuirão para ponderar a pena a aplicar.

Afirmou que este tipo de crime gera "grande instabilidade. É uma conduta grave aos olhos da sociedade ".

Suspendeu a aplicação da pena com a obrigatoriedade do arguido frequentar tratamento médico para a dependência do álcool.

Ficou, ainda, obrigado à permanência em casa, com pulseira eletrónica, nos meses de julho e agosto, considerados de maior risco para a prática daquele crime.

"Deixe de beber e de tentar ver coisas a arder. Faça fogo na lareira de sua casa", disse a juíza.