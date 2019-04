Pena suspensa por extorquir, ameaçar e agredir mãe cega

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Pena do agressor foi agravada para quatro anos, mas não vai para a cadeia. Fica proibido de contactar a vítima.

Os insultos, as ameaças e as agressões eram recorrentes e o homem, de 30 anos, constantemente maltratava física e psicologicamente a mãe, uma invisual de 62 anos com quem residia, na Póvoa do Lanhoso. O objetivo, considerou o tribunal, era deixar a progenitora "num clima de constrangimento e terror permanentes" para assim obter dinheiro da sua parte.

O homem já tinha sido condenado, em primeira instância, a três anos e meio de prisão, com pena suspensa, por violência doméstica. Após recurso do Ministério Público, a Relação de Guimarães decidiu também condená-lo por dois crimes de extorsão, agravando a pena para quatro anos de prisão, suspensa mas sujeita à proibição de contactos com a vítima e à frequência de um programa de prevenção de violência doméstica.