Penas de prisão em casa tiram 1200 das cadeias

Foi pensada para fazer frente ao problema da sobrelotação das prisões portuguesas e, ao fim de um ano e meio de aplicação, pode dizer-se que tem cumprido o papel.

A pena de prisão na habitação (PPH), nos moldes aprovados pela Assembleia da República em 2017, já livrou da cadeia cerca de 1200 condenados e tirou o sistema prisional do estado crónico de sobrelotação em que se encontrava, quase ininterruptamente, desde 1999.

A prisão de um condenado em casa, com vigilância eletrónica, até já estava prevista no Código Penal desde 2007, mas só para penas não superiores a um ano. E, nesta medida, nunca entusiasmou os juízes, que a aplicaram numa média anual inferior a 150 casos, até 2017. Neste ano, porém, o Parlamento aprovou uma proposta de lei que alargou o limite daquelas penas para dois anos e, por outro lado, acabou com as penas de prisão por dias livres (nos fins de semana) e em regime de semidetenção (prisão só à noite). O resultado foi uma subida exponencial das PPH e, por consequência, a descida global da população prisional para níveis abaixo da linha vermelha de 12 934 reclusos - a lotação máxima das 49 cadeias do sistema.