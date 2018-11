Penas de prisão para assaltantes de gasolineira em Oliveira de Azeméis

Salomão Rodrigues Hoje às 15:44 Facebook

Dois irmãos, de 31 e 33 anos, responsáveis pelo assalto à mão armada a um posto de combustível de Oliveira de Azeméis, em 2016, foram condenados pelo Tribunal da Feira a penas de prisão efetiva.

Um deles foi sentenciado a uma pena de prisão efetiva de três anos e seis meses. O outro, com maior número de antecedentes criminais, a cinco anos e três meses.

Este duo, responsável por vários assaltos com recurso a arma de fogo que ocorreram em gasolineiras e cafés do distrito de Aveiro e pelos quais cumpre já outras penas de prisão, estavam acusados de um crime de roubo qualificado, relacionado com um assalto a uma gasolineira de Cucujães de onde levaram 375 euros em dinheiro que um funcionário tinha numa mala que trazia à cintura.

Durante o julgamento disseram-se arrependidos, justificando as ações por momentos "difíceis" que estavam a viver aquando dos assaltos.

Na leitura do acórdão, o juiz lembrou que as penas aplicadas tiveram em conta "a gravidade da situação" e, "da conduta extremamente grave" que os irmãos tiveram.

O juiz lembrou, ainda, que os crimes de roubo à mão armada "são muito graves" e "causam alarme social muito grave".