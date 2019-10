Penas efetivas para dois dos três acusados de assaltos na via pública em Aveiro

Hoje às 17:28 Facebook

O Tribunal de Aveiro condenou esta quarta-feira a prisão efetiva dois dos três jovens acusados de terem roubado sob ameaça de arma branca várias pessoas, maioritariamente estudantes, na via pública, naquela cidade.

Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que o tribunal considerou provada a acusação na generalidade.

A pena mais pesada foi aplicada a um arguido de 19 anos, que foi condenado a seis anos de prisão, por 14 crimes de roubo.

Um outro jovem de 17 anos foi punido com uma pena de quatro anos e meio de cadeia, em cúmulo jurídico, por 11 crimes de roubo e um crime de posse de arma proibida.

Estes dois arguidos vão manter-se em prisão preventiva até se esgotarem todas as possibilidades de recurso.

O terceiro elemento, de 18 anos, foi condenado por um crime de roubo com uma pena de nove meses de cadeia.

O coletivo de juízes decidiu, no entanto, substituir esta pena por prestação de 270 horas de trabalho a favor da comunidade.

Os roubos ocorreram entre outubro e novembro de 2018 e causaram um alarme social na comunidade aveirense, em especial nos alunos.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), consultada pela Lusa, os dois principais arguidos, em conjunto com um terceiro indivíduo cuja identidade não foi apurada, roubaram dezenas de estudantes universitários e do ensino secundário, na via pública.

Os suspeitos ameaçavam as vítimas com uma navalha, obrigando-as a entregar o dinheiro e outros bens que tivessem na sua posse e, num dos casos, chegaram a obrigar uma vítima a deslocar-se a uma caixa multibanco, para proceder ao levantamento de dinheiro.

O elevado número de assaltos ocorridos naquela altura, com três episódios no mesmo dia, obrigou a PSP a reforçar as ações de prevenção e vigilância, através do destacamento de equipas policiais, fardadas e à civil, com vista a garantir a segurança da comunidade estudantil e procurar a interceção dos suspeitos.