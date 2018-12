Perseguição acaba em detenção de assaltante de 17 anos em Cascais

Hoje às 18:34 Facebook

Um jovem de 17 anos, suspeito de integrar um gangue de Lisboa responsável por assaltos violentos na via pública a estudantes, no concelho de Cascais, foi detido esta quarta-feira à tarde, no final de uma atribulada perseguição da PSP de Carcavelos.

A operação começou perto da estação ferroviária de São João do Estoril e terminou nas rochas junto à orla marítima.

Segundo noticia o jornal digital Cascais24, durante a perseguição, os agentes ainda efetuaram disparos para o ar para travar o fugitivo, mas sem sucesso. O jovem saltou de uma altura de cinco metros para uma área rochosa e escorregadia e, ao segui-lo, um dos agentes acabou por cair e sofrer escoriações, tendo sido assistido no local pelos Bombeiros do Estoril.

Momentos antes, o suspeito, na companhia de outros quatro indivíduos, tinha roubado o telemóvel a uma menor, que ficou em choque. Alertada via rádio, a patrulha móvel da PSP, que circulava na avenida Marginal convergiu de imediato para o local onde estava a vítima. Informados de que um dos suspeitos tinha fugido em direção à Marginal, os agentes desenvolveram de imediato buscas para o localizar.

A PSP veio a apurar que o gangue do qual o jovem faz parte teria protagonizado, esta quarta-feira, pelo menos quatro assaltos violentos a estudantes na área de São João do Estoril, em menos de uma hora e meia.

Já na 51ª. Esquadra (Estoril), para onde o suspeito foi conduzido sob detenção, o jovem foi reconhecido por algumas vítimas que, acompanhadas dos pais, formalizaram queixa. O próprio jovem terá confessado a sua participação nos assaltos na via pública, cujo móbil principal era o roubo de dinheiro e de telemóveis.

O gangue, constituído por cinco jovens e considerado perigoso pela Polícia​​​, pratica os roubos sob ameaça de arma branca.

Para além de roubos no concelho de Cascais, avança ainda o Cascais24, o grupo também tem atuado no concelho de Oeiras, estando a ser investigado pela Esquadra de Investigação Criminal local por, pelo menos, três assaltos na via pública e pelo furto de uma viatura.

A PSP procura agora identificar e localizar os restantes membros do gangue.