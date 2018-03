Perseguição policial em Cascais apanha carrinha furtada no Algarve

Hoje às 13:57 Facebook

Uma carrinha furtada no Algarve e avistada na região de Cascais originou, esta segunda-feira de manhã, uma movimentada perseguição que terminou em Trajouce, com a interceção do veículo e a detenção do condutor.

O suspeito, segundo o jornal digital "Cascais24", que avança com a noticia, ronda a casa dos 40 anos.



Na perseguição de vários quilómetros, no concelho de Cascais, e que chegou a colocar em risco a segurança rodoviária, com alguns abalroamentos, participaram elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Sintra, GNR de Alcabideche e Destacamento de Trânsito, em Carcavelos, além de meios da PSP, da Divisão Policial de Cascais.