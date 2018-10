Perseguido esfaqueia perseguidor quatro vezes num talho em Cascais

Ontem às 21:45 Facebook

Twitter

Um jovem de 20 anos foi agredido com quatro golpes de faca, esta quinta-feira à tarde, num talho da localidade de Trajouce, Cascais, por um homem que estaria a perseguir.

A vítima estaria atrás daquele que veio a revelar-se o seu agressor. O motivo que esteve na origem do desentendimento, ocorrido cerca das 17 horas, não é conhecido.

O indivíduo que estava a ser alegadamente perseguido, e que aparentava ser mais velho do que a vítima, refugiou-se no talho "Olhó Nosso Talho", localizado no Largo da Ribeira, naquela localidade. "Estavam aqui vários clientes, que fugiram em pânico", contou José Rebelo, dono do talho, ao jornal digital "Cascais24".

No interior do estabelecimento, o homem terá acabado por desarmar o jovem que o perseguia, desferindo-lhe com a própria faca quatro golpes. A vítima do esfaqueamento ficou com ferimentos graves e foi socorrida pelos Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana, que a transportaram à urgência do Hospital de Cascais.

Durante o confronto físico entre os dois homens, um funcionário do talho, que tentou intervir, acabou por sofrer pequenos golpes provocados pela arma branca, tendo depois recorrido à urgência do mesmo hospital, deslocando-se pelos próprios meios.

Entretanto, o agressor terá logrado escapar.

"Foi uma grande confusão", disse ainda José Rebelo, que foi ouvido ao início da noite por inspetores da Polícia Judiciária (PJ).