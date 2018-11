Pinto da Costa e administradores do F. C. Porto ouvidos no caso dos e-mails

JN Hoje às 13:27, atualizado às 13:53 Facebook

O presidente do F. C. Porto foi chamado pelo Ministério Público para prestar declarações no âmbito do caso dos e-mails.

Além de Pinto da Costa, os administradores da SAD portista Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Reinaldo Teles também vão ser ouvidos, confirmou o JN junto de fonte do clube portista. Contactado por este jornal, o dirigente dos azuis e brancos disse, no entanto, que, até ao meio-dia desta sexta-feira, não tinha sido notificado.

As audições deverão decorrer na próxima semana, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

A decisão do Ministério Público terá surgido na sequência de uma queixa feita pelo Benfica.