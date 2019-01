Pirata é suspeito de gerir sozinho blogue que divulga e-mails do Benfica

Alexandre Panda com Nelson Morais Hoje às 10:13 Facebook

Investigação da Polícia Judiciária tem indícios de que Rui Pinto geria blogue "Mercado de Benfica".

O pirata informático Rui Pinto só assumiu a sua colaboração com o site Football Leaks, através do qual foram divulgados milhões de documentos sobre negócios do mundo do futebol, mas a investigação da Polícia Judiciária já terá elementos que associam aquele indivíduo de Vila Nova de Gaia ao blogue "Mercado de Benfica", onde foi divulgado abundante correio eletrónico de responsáveis benfiquistas e, mais recentemente, documentação sacada do sistema informático da sociedade de advogados PLMJ.

Detido quarta-feira na Hungria, por força de um mandado de detenção europeu, Rui Pinto é suspeito não só de ter uma participação direta da difusão de e-mails dos encarnados no "Mercado de Benfica", como de ter agido sozinho na gestão deste blogue. Da fundamentação do mandado de detenção europeu não constará informação que ligue o suspeito, em concreto, ao blogue que atormentou as hostes benfiquistas nos últimos anos. O que dali resulta evidente é que Rui Pinto, de 30 anos, é suspeito de crimes de acesso ilegítimo, violação de segredo, tentativa de extorsão e ofensa a pessoa coletiva.