PJ afasta hipótese de crime em caso de homem encontrado sem vida junto ao ISEP

A Polícia Judiciária (PJ) afastou, esta quarta-feira, qualquer hipótese de crime no caso de um homem encontrado sem vida, na terça-feira, junto ao polo universitário da Asprela, no Porto, disse uma fonte daquela autoridade.

"Foi um problema de saúde", afirmou a fonte.

O corpo do homem, de idade não apurada, foi encontrado às 12:07 de terça-feira em zona próxima do Instituto Superior de Engenharia do Porto, segundo a PSP, a primeira força policial a ser chamada ao local

A PJ foi chamada ao local "por precaução", sublinhou a fonte da PSP, referindo tratar-se de pessoa que viveria sozinha nas imediações.