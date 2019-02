PJ aos tiros para o ar na detenção do líder do Gangue de Valbom

Óscar Queirós Hoje às 15:41 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, quarta-feira, Hélder Bianchi, antigo líder do Gangue de Valbom, suspeito de diversos assaltos violentos um pouco por todo o norte do país.

Bianchi, que saiu da prisão em liberdade condicional em meados do ano passado, era tido com um dos lideres de um dos gangues mais violentos que atuavam na zona do Porto.

Quando foi intercetado pelos inspetores, que o procuravam por um carjacking ocorrido em agosto do ano passado, em Matosinhos, Helder Bianchi tentou fugir, abalroando a viatura policial e a Judiciária foi obrigada a efetuar diversos disparos para o ar.

O detido é, também, suspeito de estar ligado a Fernando "Trico", outro dos líderes do gangue, que desapareceu em julho do ano passado.

Está a ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal.