Mensagens no WhatsApp provam ligação de Paulo Gonçalves a toupeira

Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Assessor jurídico do Benfica informado sobre investigações criminais através de aplicação informática.

A Polícia Judiciária (PJ) apanhou mensagens escritas entre Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, e os demais arguidos no processo e-toupeira que vão agora ser analisadas pela investigação. As comunicações referem-se à conhecida aplicação informática WhatsApp e são classificadas como especialmente relevantes as conversas com o empresário de futebolistas Óscar Cruz e o funcionário judicial José Augusto, agora preso preventivamente.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui