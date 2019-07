PJ apanha grupo que raptou estudante universtitário angolano na Grande Lisboa

Inês Banha Hoje às 12:47 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou, esta quarta-feira, a detenção de um grupo suspeito de, em maio, ter raptado um estudante universitário de nacionalidade angolana na área da Grande Lisboa.

"A vítima foi raptada durante a madrugada, na via pública com contornos de grande violência, tendo sido mantida em cativeiro durante várias horas, torturada, agredida e ameaçada, com o objetivo consumado de lhe ser extorquida quantia em dinheiro", descreve, em comunicado, a PJ.

No total, foram detidos, na terça-feira, quatro homens com idades compreendidas entre os 25 e os 33 anos. Durante a operação policial, foram ainda "apreendidos relevantes elementos de prova".

De acordo com a mesma fonte, os arguidos serão apresentados, esta quarta-feira, "ao Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, para primeiro interrogatório judicial e aplicação da medida de coação tida por conveniente".