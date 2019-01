PJ apreende 430 quilos de cocaína em Leixões

JN Hoje às 12:44 Facebook

Droga estava escondida em contentor de fruta e levou à detenção de oito estrangeiros, suspeitos de pertencer a uma estrutura criminosa internacional.

Graças a esta operação, "foi possível proceder ao desmantelamento de uma importante estrutura criminosa, com atividade em diversos países, que se dedicava ao tráfico de grandes quantidades de cocaína", afirma a Polícia Judiciária num comunicado emitido esta segunda-feira.

A operação, batizada de "Falla", realizou-se na passada semana e implicou a participação da Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, com o apoio da Diretoria do Norte e com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira, em articulação com autoridades policiais espanholas e colombianas.

Na sequência desta operação, foram apreendidos cerca de 430 quilos de cocaína, que haviam chegado ao Porto de Leixões no interior de um contentor de fruta.

Foram também detidos, em Espanha, oito indivíduos de nacionalidade espanhola, colombiana e equatoriana.