PJ apreende elevado número de armas e munições na Mealhada

A Polícia Judiciária de Aveiro apreendeu cerca de 50 armas e várias centenas de munições proibidas no concelho da Mealhada.

Segundo um comunicado da PJ, o material apreendido encontrava-se na posse de um cidadão de nacionalidade estrangeira, entretanto falecido, no concelho da Mealhada (distrito de Aveiro).

Entre as armas apreendidas estão mais de uma dezena de espingardas e carabinas, algumas com miras telescópicas e silenciadores, e 15 pistolas e revólveres de ar comprimido, de alarme e de tiro desportivo.

Foram ainda apreendidas duas espadas dissimuladas dentro de bengalas, duas armas de manutenção de ordem pública (bastão e arma que dispara projeteis de borracha), cerca de duas dezenas de facas, navalhas, baionetas, sabres e catanas de variadas formas e dimensões, algumas de utilização militar, e ainda várias centenas de munições de diversos tipos e calibres.

A PJ refere que a investigação prosseguirá no sentido de identificar a proveniência e as possíveis anteriores utilizações do armamento apreendido.