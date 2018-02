PJ apreendeu 4,5 toneladas de substância usada para fazer ecstasy

R.P. Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

A Polícia Judiciária anunciou, esta terça-feira, a apreensão de 4,5 toneladas de BMK (Fenil1-porpanona2), uma substância utilizada na produção de drogas sintéticas e que daria para cerca de 30 milhões de comprimidos de ecstasy.

Em comunicado, a PJ sublinhou que o BMK "chegou a Portugal por via aérea proveniente de um país asiático e que, caso não tivesse sido apreendido, seguiria depois por via terrestre para outro país europeu".

"Foi importada por membros de um grupo organizado transnacional tendo em vista a produção de elevadas quantidades de drogas sintéticas, designadamente de ecstasy", refere a PJ.

A operação, efetuada em cooperação com as autoridades de vários países europeus, nomeadamente da Holanda e da Bélgica, e com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira, decorreu durante as últimas semanas. Trata-se de uma das maiores apreensões de precursores efetuada em território nacional, estimando-se que o produto apreendido possibilitasse a produção de cerca de 30 milhões de comprimidos de ecstasy.

Em Portugal a investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, que conta com o apoio da Europol e das autoridades de outros países.