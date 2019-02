PJ de Braga paralisada com greve

Joaquim Gomes Hoje às 16:03 Facebook

Os profissionais da PJ de Braga estão a aderir em peso à greve decretada a nível nacional pelas estruturas sindicais das várias carreiras da Polícia Judiciária.

Francisco Figueiredo, da carreira de investigação criminal da PJ de Braga, disse ao JN que as questões da revisão do estatuto profissional da Polícia Judiciária, bem como a não remuneração "devida" por horas extraordinárias contam-se entre as principais reivindicações desta jornada de luta, que vai prosseguir nos próximos dias.

No caso do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Judiciária de Braga, "há o problema especifico das suas instalações, onde já nem sequer cabem os profissionais que aqui trabalham", salientou o inspetor Francisco Figueiredo.

Até meio da tarde apenas está assegurada a prestação de serviços mínimos através do Piquete da PJ de Braga.