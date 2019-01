PJ desmantela esquema de fraude fiscal com faturas falsas

Alexandre Panda Hoje às 12:45 Facebook

A Polícia Judiciária do Porto deteve esta manhã onze pessoas suspeitas de estarem envolvidas num esquema de fraude fiscal milionário, aparentemente liderado pelo gerente de um gabinete de contabilidade de Paços de Ferreira. Há buscas a decorrer em Paços de Ferreira e no Porto.

De acordo com informações recolhidas pelo PJ, o esquema passava pela emissão de faturas falsas de empresas para outras, com o objetivo de escapar ou diminuir o pagamento de impostos ao Estado, em termos de IVA e IRC.

Seria usado um testa de ferro, funcionário do gerente do gabinete de contabilidade, para figurar como administrador de empresas sem atividade real, que foram criadas apenas para poder passar faturas a outras firmas. O escritório de advogado que presta serviço ao gabinete de contabilidade foi também alvo de buscas, onde os inspetores da PJ e também da Autoridade Tributária recolheram documentos.

O gerente do gabinete de contabilidade, situado em Paços de Ferreira, é o mesmo que foi recentemente acusado pelo Ministério Público de fraude fiscal relacionado com um caso de "faturas de favor", envolvendo empresário do mobiliário de Paços de Ferreira.

Em comunicado a PJ adianta que "no decurso de cerca de 40 buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas nos Concelhos de Paços de Ferreira, Paredes, Porto, Vila Nova de Gaia, Santo Tirso, Guimarães, Maia, Marco de Canaveses e Felgueiras, foram detidos 11 indivíduos, empresários de vários ramos de atividade, 7 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos, fortemente indiciados pela prática dos referidos crimes".

A PJ precisa ainda que "elaboraram falsos documentos, designadamente contratos de trabalho, declarações de rendimentos, recibos de salários, inscrição ou manutenção de trabalhadores em empresas, declarações fiscais e da segurança social e outros, de modo a obterem para terceiros vantagens atribuídas pelo Estado e a aprovação de créditos junto de instituições financeiras, bem como a concessão de apoios no âmbito dos programas de financiamento, nomeadamente o "Portugal 2020". O esquema terá lesado o Estado em cerca de 2 milhões de euros.