PJ detém 12 pessoas em Coimbra por suspeita de tráfico de droga

A Polícia Judiciária anunciou ter detido 12 pessoas na sequência de duas "ações operacionais" de combate ao tráfico de estupefacientes na cidade de Coimbra.

Na terça-feira, a PJ levou a cabo a chamada "operação Craxis", destinada a "interromper a atividade ilícita desenvolvida por uma organização criminosa dedicada ao tráfico de cocaína solidificada em cristais, vulgo 'crack'", segundo nota divulgada esta quinta-feira.

Nesta ação, foram detidas sete pessoas, dando assim cumprimento a mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra (DIAP), tendo sido ainda realizadas 13 buscas domiciliárias.

Meia centena de operacionais da Diretoria do Centro, do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da Polícia Judiciária e do Laboratório de Polícia Científica estiveram envolvidos na operação.

Para além das sete detenções, no decurso da investigação foram apreendidos, entre outros artigos, cerca de 3800 doses individuais de cocaína, 40 doses individuais de haxixe, 12300 euros em numerário, um veículo automóvel e duas balanças de precisão.

Os sete detidos, com idades compreendidas entre 20 e os 50 anos, alguns com antecedentes criminais, vão ser presentes às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação adequadas.

Numa outra operação, que decorreu no dia 15 e que recebeu a designação "Mão Aberta", a PJ deteve cinco indivíduos, com mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra (DIAP), com idades compreendidas entre os 46 e os 52 anos.

Tendo sido presentes às autoridades judiciárias, foi aplicada, a dois deles, a medida de coação de prisão preventiva, ficando os restantes sujeitos à obrigação de se apresentarem periodicamente às autoridades.

"Estas detenções representam o culminar de uma investigação iniciada em junho de 2017 e que já levou à detenção de outros 13 indivíduos, a 12 dos quais foi aplicada em abril a medida de coação de prisão preventiva", refere a Diretoria do Centro da Polícia Judiciária.