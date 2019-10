PJ detém autores de disparos na via pública no Seixal

Rogério Matos Hoje às 12:11 Facebook

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve oito homens com idades entre os 18 e 62 anos que no final de agosto dispararam na via pública no Seixal contra quem se tinham desentendido numa marisqueira em Paio Pires dias antes.

Os tiros foram disparados na Rua Professor Egas Moniz no final da tarde de terça feira, dia 27 de agosto. Os suspeitos, de etnia cigana, encontraram nesta rua um dos elementos com quem se desentenderam na noite de sexta feira anterior numa marisqueira em Paio Pires e perseguiram-no de arma em punho.

A Polícia Judiciária explica em comunicado que os suspeitos "efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo, aleatória e indiscriminadamente, contra edifícios de habitação, que só por mera casualidade não provocaram a morte de ninguém".

Os suspeitos colocaram-se em fuga numa carrinha e foram agora detidos. Estão indiciados pelos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, de dano qualificado e detenção de arma proibida. Serão presentes esta quarta feira ao Tribunal de Almada para aplicação de medidas de coação.