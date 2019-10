PJ detém homem de 67 anos suspeito de abusar de criança de nove anos

Hoje às 14:02 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem de 67 anos em Moncorvo, pela presumível autoria de dois crimes de abuso sexual de crianças.

"Os factos ocorreram no decurso do mês de agosto de 2019, numa residência situada em Torre de Moncorvo [no distrito de Bragança] e na pessoa de uma criança de nove anos de idade", indicou aquela polícia.

Segundo um comunicado emitido pela PJ, o detido, de 67 anos de idade e reformado, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.