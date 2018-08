PJ detém homem suspeito de assaltar banco com arma falsa

Ana Luísa Delgado Hoje às 19:40 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, sexta-feira, um homem residente no concelho de Montemor-o-Novo, suspeito da prática de um crime de roubo, na forma tentada, numa caixa multibanco, na cidade de Évora.

Presente a primeiro interrogatório judicial ficou obrigado a apresentar-se três vezes por semana, no posto da Guarda Nacional Republicana (GNR), da sua área de residência

De acordo com fonte da PJ, os factos foram cometidos "no final da tarde de quinta-feira", num momento em que "apenas se encontravam duas clientes no interior de uma agência bancária", da Caixa Geral de Depósitos, que fica situada junto de uma grande superfície comercial.

Segundo a mesma fonte, o agora arguido, usou "uma réplica perfeita" de arma de fogo para a prática do assalto, arma essa que foi apreendida no decurso das diligências de investigação que culminaram com a sua detenção.

O detido, de 40 anos, residente na freguesia de Santiago do Escoural, no concelho de Montemor-o-Novo, é operário fabril.