PJ detém suspeito de atear fogo no distrito de Viseu

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um adolescente de 17 anos, já com antecedentes criminais, por suspeita da prática de um crime de incêndio florestal em Penalva do Castelo e Mangualde, divulgou esta sexta-feira a fora de segurança.

"A Polícia Judiciária, através da diretoria do Centro, com a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Mangualde, deteve um adolescente, de 17 anos, pela presumível prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido no dia 7 do corrente mês", no distrito de Viseu, refere o comunicado.

Segundo a nota, o suspeito ateou um foco de incêndio numa zona florestal com pinheiros e mato, próximo de habitações e de um lar de idosos.

"Ardeu uma área florestal considerável" e o incêndio "teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos populares, elementos da junta de freguesia e bombeiros locais", esclarece a polícia.

Segundo a PJ, em causa estará "um quadro de perturbação psicológica".

"O suspeito já tinha antecedentes pelo mesmo tipo de crime, contudo, à data dos anteriores factos era inimputável em razão da idade", refere.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.