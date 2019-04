Detido suspeito de matar dono de um bar em Aljezur

Hoje às 14:38 Facebook

Foi detido um suspeito do homicídio de um homem, atingido mortalmente a tiro no domingo de manhã, numa praia de Aljezur, distrito de Faro.

O detido é suspeito dos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida e foi identificado na sequência da investigação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária, apesar de ter atuado com a cara coberta, refere a PJ num comunicado divulgado esta segunda-feira.

A PJ destaca a colaboração da GNR de Portimão e Aljezur para a identificação do alegado autor do homicídio, ocorrido ao final da manhã de domingo no interior de um bar localizado na praia do Amado, concelho de Aljezur.

"O crime, cometido com arma de fogo, culminou da conflitualidade existente entre o autor e vítima, que já decorria há vários anos. Apesar de ter agido de cara coberta, o autor foi identificado e posteriormente detido", revelou a PJ, relativamente à motivação do alegado atirador.

O detido, de 41 anos, vai ainda ser presente ao tribunal de instrução competente para ser submetido a primeiro interrogatório judicial e conhecer as eventuais medidas de coação a aplicar.

A vítima é um homem de 44 anos.