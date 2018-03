PJ deteve autor de incêndio em prédio de Canidelo

Hoje às 11:24 Facebook

A Policia Judiciária anunciou, esta quinta-feira, a detenção de um homem, de 55 anos, suspeito de ter ateado fogo ao apartamento onde vivia, num prédio em Canidelo, Gaia, na passada segunda-feira.

Durante a tarde de segunda-feira, o detido terá provocado a ignição do edredão da cama, localizada no quarto da habitação, quando se encontrava a utilizar o isqueiro no consumo de droga e com menores presentes na casa.

Como resultado do incêndio, o detido e os menores tiveram que receber assistência médica devido à inalação de fumo. O incêndio afetou consideravelmente a habitação, tendo colocado em perigo outras residências no prédio e provocado dano na fachada do edifício.

O detido irá ser ouvido esta quinta-feira em tribunal para aplicação das medidas de coação.