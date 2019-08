PJ deteve homem que atropelou duas pessoas após discussão sobre cão

Hoje às 14:46, atualizado às 14:55 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou a detenção do homem que atropelou duas pessoas, padrasto e enteado, após uma troca de palavras numa rua de Gaia, por causa de um cão.

O homem foi detido na quinta-feira, após investigação conduzida pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ). É suspeito da prática de "dois crimes de homicídio na forma tentada", após uma discussão com as vítimas sobre a raça do cão que o arguido estava a passear, às 6.30 horas da manhã, do dia 5 de agosto, em Vila Nova de Gaia.

"Inconformados com a atitude insultuosa e agressiva adotada pelo arguido", os ofendidos, padrasto e enteado, dirigiram-se à esquadra da PSP para apresentar queixa contra o agressor, um mecânico de 33 anos, que voltou ao volante de um carro.

"Vendo os ofendidos no passeio, o arguido acelerou e dirigiu intencionalmente o seu veículo na direção daqueles, atingindo-os", refere a Polícia Judiciária, em comunicado. As vítimas, padrasto e enteado, sofreram ferimentos, que embora ligeiros, careceram de tratamento hospitalar.

O detido, "mecânico com antecedentes criminais pela prática de crimes de roubo e falsificação de documento", vai ser presente à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, acrescenta a Polícia Judiciária.