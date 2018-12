PJ deteve homem que desviou de hospital meio milhão em medicamentos

Reis Pinto Hoje às 09:37 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 28 anos, que desviou medicamentos avaliados em cerca de meio milhão de euros de um hospital público da zona de Lisboa. Na mesma operação foram constituídas arguidas mais seis pessoas.

A Polícia Judiciária anunciou, esta quarta-feira, que a operação, realizada através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público (DIAP de Lisboa) e relacionado com a investigação de fraudes ao Serviço Nacional de Saúde, levou à detenção do homem, indiciado por tráfico de estupefacientes, tráfico de substâncias e branqueamento. O detido desviava, nomeadamente, fármacos como hormonas de crescimento e opioides.



No decurso da operação foram realizadas sete buscas domiciliárias e quatro buscas não domiciliárias e apreendida diversa documentação e material relacionado com a atividade criminosa em investigação.



"Foram constituídos seis arguidos pela prática dos crimes acima referidos e ainda do crime de peculato. O montante até agora apurado do prejuízo causado ao Estado cifra-se em cerca de meio milhão de euros, mas estima-se que ultrapasse largamente este valor", refere a PJ.

A investigação contou com a colaboração do Ministério da Saúde.