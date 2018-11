PJ deteve homem suspeito de incendiar automóvel na Guarda por vingança

Hoje às 15:43 Facebook

Um homem de 57 anos, reformado, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda por suspeita de ter provocado um incêndio numa viatura automóvel por "sentimentos de vingança contra ex-familiares".

A PJ refere em comunicado hoje divulgado que o incêndio ocorreu na quarta-feira, na área do município da Guarda, e que o veículo era pertença de uma ex-cunhada do suspeito.

Segundo a nota, o Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda, após ter recebido a comunicação do incêndio na viatura automóvel, "desenvolveu diligências de investigação que permitiram identificar, localizar e deter fora de flagrante delito o seu presumível autor".

"As diligências desenvolvidas permitiram apurar que o detido, agindo movido por sentimentos de vingança contra ex-familiares e com a utilização de substâncias acelerantes, achas incendiárias e fósforos, terá colocado fogo numa viatura automóvel", indica a PJ.

O incêndio provocou a completa destruição do veículo, bem como do telheiro onde se encontrava parqueado, "causando prejuízos de montante consideravelmente elevado", lê-se no comunicado.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária com vista à aplicação das adequadas medidas de coação.