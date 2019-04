PJ deteve homem suspeito de tentar violar idosa em Ribeira de Pena

Sandra Borges Hoje às 18:32, atualizado às 19:11 Facebook

Um homem de 52 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real por existirem suspeitas de que tentou violar mulher de 84 anos, em Ribeira de Pena. Esta terça-feira, foi ouvido em tribunal, que decidiu que o suspeito, que trabalha na agricultura, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Segundo apurou o JN, a tentativa de violação aconteceu no interior da casa da mulher, numa aldeia da freguesia de Cerva. A idosa terá começado a gritar, o que assustou o homem que acabou por não ir adiante com as suas intenções e fugiu do local.

Esta já não seria a primeira vez que a idosa encontrava o homem no interior da sua habitação. O suspeito é conhecido por ter problemas de alcoolismo.

O homem foi ouvido por um juiz de instrução criminal, que decretou a medida de coação mais gravosa.