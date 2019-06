PJ deteve homicida em fuga que matou casal em Amarante

Alexandre Panda Hoje às 09:09, atualizado às 09:52 Facebook

A PJ deteve, esta quarta-feira, na zona de Felgueiras, o homem que matou a ex-companheira e o atual namorado dela, a 28 de maio, em Amarante.

Recorde-se que, a 28 de maio, Joaquim Vaz, de 43 anos, dono da pastelaria Delícias da Avó, foi atingido na cabeça e morreu no local. A mulher, Sónia Leite, na casa dos 30, foi atingida no peito e ficou ferida com gravidade, tendo acabado por sucumbir aos ferimentos, no Hospital de S. João, para onde foi transportada.

O autor dos disparos, ex-companheiro da mulher, fugiu de carro. Esteve oito dias a ser procurado pelas autoridades. A PJ efetuou a detenção, esta quarta-feira, pelas 7.15 horas, apurou o JN.

Em comunicado, a PJ esclarece que o fugitivo, de 48 anos, foi detido em Varziela, Felgueiras, "pela prática de dois homicídios qualificados".

"Na sequência de um comportamento persecutório que o arguido vinha mantendo para com a vítima do sexo feminino, sua ex-namorada", na tarde de 28 de maio, "na via pública, após ter efetuado ação de vigilância a espaço frequentado pelas vítimas, o arguido, munido de uma espingarda caçadeira, efetuou dois disparos que provocaram a morte do casal".

O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, acrescenta a PJ.