Criava perfis falsos de raparigas para aliciar adolescentes no Facebook

08 Junho 2018 às 12:57 Facebook

Twitter

A Polícia Judiciária de Aveiro deteve um homem residente no concelho de Águeda suspeito de aliciar rapazes na rede social Facebook para conseguir fotos ou vídeos das vítimas em atos sexuais.

Segundo um comunicado da PJ, o indivíduo, de 26 anos, está "fortemente indiciado" pela prática do crime de pornografia de menores, na forma agravada, atenta a idade das vítimas.

"Recorrendo ao uso de perfis fictícios do género feminino criados na rede social Facebook, o suspeito aliciava jovens adolescentes do sexo masculino a fotografarem-se em atos sexuais explícitos e a enviar-lhe esses ficheiros multimédia através de plataformas de comunicação na Internet", refere a mesma nota.

De acordo com a PJ, a investigação surgiu na sequência de denúncia de aliciamento de um menor.

Na sequência de uma busca domiciliária realizada em casa do suspeito, numa freguesia do concelho de Águeda, foram-lhe apreendidos, para além de um "smartphone", dezenas de ficheiros semelhantes referentes a outras vítimas.

O detido, operário fabril, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias, proibição de contactos com as vítimas bem como de se aproximar de estabelecimentos de ensino e de frequentar quaisquer redes sociais.