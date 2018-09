PJ deteve suspeito de matar amigo à paulada em Silves

Marisa Rodrigues Hoje às 13:34 Facebook

Um homem, de 58 anos, foi detido esta pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de matar um amigo à paulada, em Silves, no Algarve. Está indiciado de homicídio e profanação de cadáver. Foi presente a tribunal esta sexta-feira e ficou em prisão preventiva.

O motivo da crime terá sido uma discussão, num cenário de indigência, alcoolismo crónico e conflitualidade. Os dois homens eram indigentes e pernoitavam numa casa em ruínas junto ao rio Arade, em Silves.

Segundo fonte da PJ, o suspeito, de 58 anos, agrediu repetidamente a vítima na cabeça, com um pau, causando-lhe graves ferimentos contundentes que lhe causaram a morte. Depois, arrastou a vítima para junto de uma cisterna com o objetivo de a projetar para o seu interior e a ocultar, sem sucesso.

O corpo de José Martins Nunes, de 57 anos, conhecido como "Zé Prego", foi encontrado no dia um caído numa rua junto a Mata Mouros, em Silves, próximo de casa. Tinha vários ferimentos profundos na cabeça, que a investigação veio a apurar terem sido provocados por um pau.

Na altura, o amigo, João Carrilho, foi ouvido por inspetores do Departamento de Investigação Criminal, mas ficou em liberdade. A PJ teve de esperar pelo resultados dos vestígios biológicos encontrados no corpo de "Zé Pedro" para determinar o perfil de ADN, que se confirmou ser o de João Carrilho, e permitiu avançar agora com a detenção.

O suspeito continuava a viver na habitação precária que partilhava com a vítima.