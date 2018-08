PJ deteve suspeitos do sequestro de três pessoas em Tarouca

Reis Pinto Hoje às 12:29 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, em Lamego, três indivíduos, com idades compreendidas entre os 36 e os 54 anos, suspeitos de terem sequestrado três homens, com idades entre os 28 e 38 anos. As vítimas conseguiram pediram auxílio à GNR através do 112.

Em comunicado, a GNR revelou que o sequestro terá ocorrido em Tarouca e "na sequência de um pedido de auxílio, através da linha 112, reportando uma situação de sequestro, a GNR efetuou uma operação policial no sentido de intercetar uma viatura suspeita de estar relacionada com o ilícito, o que veio a acontecer posteriormente".

Após algumas investigações, os militares localizaram na margem do rio Douro, no Peso da Régua, uma das vítimas, um homem de 28 anos, que apresentava alguns ferimentos, sendo encaminhado para uma unidade hospitalar.

Outra das vítimas, um homem de 38 anos, que também havia sido sequestrado e levado noutro veículo, deslocou-se pelos próprios meios às instalações do Posto Territorial de Tarouca da GNR. Apresentava ferimentos, tendo sido assistido pelos militares.

A operação teve a colaboração de militares dos postos de Armamar, Peso da Régua e Núcleo de Investigação Criminal de Lamego, tendo os factos sido reportados à Policia Judiciária, que deteve os sequestradores.

A PJ refere que o sequestro foi praticado na madrugada do passado sábado, com recurso a arma branca.