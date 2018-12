PJ e Fisco travam fraude de milhões com fundos europeus

Alexandre Panda com Ana Correia Costa Hoje às 21:08 Facebook

Cinco empresários foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto e são suspeitos de mandarem em cerca de duas dezenas de empresas de fachada, apenas destinadas a emitir faturas que serviam para justificar projetos milionários financiados por fundos europeus e para defraudar o Fisco, no IVA e IRC.

Só em apoios comunitários do programa "2020", tinham garantido 20 milhões de euros de ajudas, dos quais 2,7 milhões já recebidos. A PJ também constituiu arguidos o vice-presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso e uma chefe de divisão da autarquia.

A operação da PJ e da Direção de Finanças do Porto visou principalmente um casal, da zona de Santo Tirso, dono de várias firmas, entre elas uma imobiliária, uma gráfica, uma indústria de plásticos e uma firma de aluguer de automóveis. Essas empresas, sediadas na Maia, Santo Tirso, Famalicão e Guimarães, tinham atividade real e apresentaram projetos de candidaturas a fundos comunitários que totalizaram cerca de 35 milhões de euros.

Fraude no IVA e IRC

Paralelamente, através de testas de ferro que aceitavam figurar como gerente das empresas-fantasma, a troco de dinheiro, emitiam faturas sem correspondência a qualquer negócio. Por um lado, e num primeiro tempo, as faturas serviam apenas para reduzir o IVA e o IRC a pagar ao Estado. Só neste aspeto, os arguidos, com idades entre 38 e 73 anos, obtiveram 1,9 milhões de euros.

O esquema passou também pela utilização das faturas de favor em candidaturas a fundos comunitários de apoio à internacionalização e modernização. Foi o caso da empresa "Travessia Tranquila", de aluguer de automóveis.

Os inspetores da PJ e das Finanças do Porto acreditam que essa empresa tenha adquirido, através dos fundos comunitários manipulados, uma viatura elétrica, que viria a vender à Câmara de Santo Tirso. Para além dos cinco empresários, são arguidos uma chefe de divisão da autarquia, Maria Sousa, que as autoridades pensam ser próxima do casal detido e que saberia da proveniência ilícita da viatura, e o vice-presidente da Câmara, Alberto Costa, que "carimbou" a compra.

100 procuradores, inspetores da PJ do Porto e Braga e inspetores da Direção de Finanças do Porto participaram na operação, que compreendeu 35 buscas em Santo Tirso, Famalicão, Maia, Guimarães, Braga e Vila do Conde.

Crimes

Os arguidos estão indiciados por crimes de associação criminosa, fraude na obtenção de subsídio, fraude fiscal qualificada, branqueamento, recebimento indevido de vantagem e participação económica em negócio.

Fiscalização

A fiscalização dos apoios comunitários é feita geralmente apenas com base nos projetos e nunca "no terreno".