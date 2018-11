PJ investiga pedreiras e estrada que ruiu em Borba

Hoje às 11:30 Facebook

A Polícia Judiciária está em Borba a fazer investigações nas pedreiras e na estrada que ruiu, no âmbito do deslizamento que causou dois mortos e três desaparecidos, na segunda-feira.

A intervenção da PJ, revelou à agência Lusa fonte policial, surge na sequência de um inquérito instaurado pelo Ministério Público (MP) ao acidente ocorrido na zona de Borba, distrito de Évora, para "apurar as circunstâncias que rodearam a ocorrência".

O deslizamento de um grande volume de terra da estrada, que provocou "a deslocação de uma quantidade muito significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra para o interior de pedreiras contíguas ocorreu às 15.45 horas de segunda-feira.

As operações nas pedreiras atingidas pelo deslizamento de terras e pelo colapso de um troço de estrada recomeçaram esta manhã com a instalação de 400 metros de mangueira para drenar os cerca de 200 mil metros cúbicos de água. Uma das preocupações agora é a possibilidade de ocorrerem mais desabamentos com a retirada da água.

Neste "espelho de água" é onde está o corpo da segunda vítima confirmada, operário das pedreiras, e a retroescavadora arrastada. As operações em curso visam retirar este segundo corpo.

O corpo do trabalhador retirado na terça-feira ainda não chegou a Évora, sabe o JN.