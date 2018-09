PJ está na Câmara de Pedrógão Grande

Nelson Morais Hoje às 10:50 Facebook

A Polícia Judiciária está, esta segunda-feira de manhã, a recolher informações na Câmara de Pedrógão Grande no âmbito do inquérito sobre suspeitas de uso indevido de donativos na reabilitação de casas afetadas pelos fogos do ano passado.

A TVI 24 avançou hoje que a PJ estava a realizar novas buscas na autarquia de Pedrógão Grande, mas o JN apurou que não se trata de buscas, no sentido formal do termo, uma vez que não há um mandado para tal. Trata-se da recolha de dados e consulta de documentação, ao abrigo de um entendimento entre a Judiciária e a Câmara, liderada pelo autarca Valdemar Alves, antigo inspetor da PJ.

Recorde-se que a 19 de julho a Procuradoria-Geral da República (PGR) revelou ter aberto um inquérito para investigar os alegados esquemas que terão permitido a alguns proprietários beneficiarem indevidamente de donativos a Pedrógão Grande para obras em casas desabitadas, que não eram de primeira habitação ou que nem sequer foram afetadas pelo incêndio.

Mais recentemente, a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional revelou ter enviado para a PGR 21 casos alegadamente suspeitos e o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já disse estar muito preocupado com o caso e declarou que quer que as investigações sejam levadas até ao fim.

Na semana passada, realizou-se em Pedrógão Grande uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal, onde o presidente da autarquia, Valdemar Alves, garantiu que "não foi reconstruída nenhuma casa que não tivesse ardido", mas os moradores presentes na sessão revelaram que se sentiram "defraudados" com as explicações.