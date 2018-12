PJ faz buscas nas Finanças por suspeitas de corrupção

Alexandre Panda Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A PJ está a realizar buscas na sede da Inspeção-Geral das Finanças, no Ministério da Defesa e na Cruz Vermelha. Em causa estão crimes de corrupção passiva, peculato e abuso de poder.

As diligências da Unidade Nacional de Combate à Corrupção​​​​​​, realizadas por meia centena de inspetores da PJ, estão a ser acompanhadas por um magistrado do Ministério Público. Em causa estão suspeitas de quebra de segredo de funcionário por parte de elementos do Fisco, mas também participação económica em negócio e corrupção.

"No essencial tais diligências têm por objeto o apuramento de responsabilidades individuais de dirigentes da administração pública da área de serviços com a missão designadamente do controlo financeiro e fiscal do Estado, da área ministerial, incluindo uma Instituição humanitária de utilidade pública e uma empresa privada - tendo em conta os indícios da prática de atos ilícitos em procedimentos concursais, em ações de fiscalização que lesaram gravemente o Estado nos seus interesses financeiros -, tendo como contrapartidas benefícios individuais dos visados", esclareceu ao JN a Procuradoria-Geral da República.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o inspetor-geral da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), Vítor Braz, é suspeito na investigação por exercer funções no serviço público ao mesmo tempo que presta consultadoria no setor privado.