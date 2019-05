PJ faz buscas no hospital de Cascais

Nelson Morais Hoje às 20:24 Facebook

A Polícia Judiciária fez buscas, esta segunda-feira, no Hospital de Cascais, para recolher provas do alegado falseamento de resultados desta unidade de saúde.

O falseamento de resultados clínicos terá servido para aumentar o financiamento público do parceiro privado daquela PPP, segundo denunciaram atuais e ex-funcionários do hospital.

Aquelas denúncias foram objeto de uma reportagem da SIC, transmitida na semana passada. Na sequência disso, a Procuradoria-Geral da República confirmou a abertura do inquérito-crime, por parte do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Sintra.

As buscas de hoje, realizadas pela Polícia Judiciária, terão servido para recolher documentação e outro material capaz de ajudar a esclarecer as denúncias de falsificação.

Fonte próxima da investigação confirmou a realização de buscas no Hospital de Cascais, mas não na sede do grupo privado Lusíadas Saúde, em Lisboa.