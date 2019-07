PJ fez buscas na Câmara de Ribeira de Pena

Hoje às 14:06 Facebook

A PJ realizou buscas na Câmara de Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real, e levou atas dos últimos 10 anos, confirmou à agência Lusa fonte da autarquia.

O CDS-PP de Ribeira de Pena emitiu um comunicado, assinado pelo presidente da concelhia Emanuel Ferreira, a exigir esclarecimentos à câmara municipal, liderada pelo socialista João Noronha, sobre buscas realizadas pela PJ.

Os centristas referem que "cerca de 10 agentes da PJ fizeram na passada quarta-feira buscas na Câmara Municipal de Ribeira de Pena" e avançam ter conhecimento de que "esta não foi a primeira vez que a Polícia Judiciária visitou as instalações da câmara municipal durante o presente mandato".

"Ao tomar conhecimento da situação, a comissão política concelhia do CDS-PP solicita ao presidente da câmara municipal, doutor João Noronha, que de forma cabal, célere e esclarecedora, informe, na medida do possível, a população do motivo das buscas, quais as suspeitas e sobre quem as mesmas recaem", pode ler-se no comunicado.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da autarquia disse apenas que não responde a comunicados de partidos políticos.

Entretanto, fonte da autarquia confirmou as buscas pela PJ, referindo que já por cinco vezes os inspetores estiveram no município desde que o atual executivo tomou posse em 2017, e adiantou, sem entrar em mais pormenores, que os polícias pediram para ter acesso a atas da câmara e da assembleia municipal desde 2009.

Em 2009, este município do distrito de Vila Real era governado pela coligação PSD/CDS-PP.

A Lusa contactou o presidente da câmara nessa altura, Agostinho Pinto, que disse não saber do que se trata e que nunca foi contactado pela PJ.