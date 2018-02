Hoje às 16:19, atualizado às 16:51 Facebook

Ao mesmo tempo que a Polícia Judiciária fazia buscas no Estádio da Luz no âmbito da Operação Lex, uma outra equipa daquela polícia entrou no estádio para cumprir um mandado de busca relacionado com o "caso dos e-mails".

Segundo adianta a revista "Sábado", as duas buscas ocorreram em simultâneo no dia 30 de janeiro, quando a PJ desencadeou em vários pontos da região de Lisboa uma ação que visava obter provas no âmbito do caso que envolve o juiz desembargador Rui Rangel.