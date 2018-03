PJ investiga alegada violação de mulher de 50 anos

Hoje às 18:26 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar um caso de alegada violação de uma mulher de 50 anos em Paredes de Coura.

Segundo a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "dada a gravidade do crime em causa a investigação passou para a alçada da PJ", adiantando que a mulher "foi transportada para o hospital de Santa Luzia", na capital do Alto Minho.

De acordo com a mesma fonte "a alegada violação ocorreu na segunda-feira, na casa da vítima", na União de Freguesias de Paredes de Coura e Resende, "desconhecendo-se a identidade do agressor".

"A queixa foi formalizada esta terça-feira, pelas 15 horas, no posto local da GNR por familiares que se aperceberam que algo se teria passado com a mulher".

A vítima, adiantou a fonte da GNR, "sofre de perturbações psiquiátricas, relacionadas com esquizofrenia".

Ao local compareceu uma ambulância de INEM, com dois operacionais dos bombeiros voluntários e uma patrulha da GNR, com dois militares.