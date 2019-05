PJ investiga contratação pública na Direção-Geral da Autoridade Marítima

Hoje às 13:05 Facebook

A Policia Judiciária realizou diligências de investigação na Direção-Geral da Autoridade Marítima, no âmbito de um inquérito relacionado com procedimentos de contratação pública.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explica que as diligências da PJ foram realizadas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

A Direção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM) garante que prestou todo o apoio e informações nas buscas e afirma total disponibilidade para colaborar com as autoridades.

Estas diligências inserem-se numa investigação relacionada com procedimentos de contratação pública realizados entre 2012-2019.

Segundo informação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em causa estão factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de corrupção e participação económica em negócio.

O inquérito, de acordo com o DCIAP, não tem arguidos constituídos.