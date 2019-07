PJ investiga incêndio em prédio devoluto no Porto

Hoje às 17:43 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o incêndio ocorrido esta madrugada num edifício de quatro pisos, devoluto, na Rua da Alfândega, no Porto.

Fonte da PJ revelou à Lusa que ainda não há indícios de prática dolosa.

Fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto disse à Lusa que o alerta foi dado cerca da 01:20 e quando os bombeiros chegaram ao local "o prédio estava tomado" pelas chamas, tendo sido combatido durante toda a noite.

No rés do chão do edifício, segundo a PSP do Porto, "existe uma mercearia que também foi atingida pelo incêndio".

Os bombeiros continuavam, às 16:10, no local à "espera para fechar as águas nos passadores" depois de pelas 08:00 o incêndio ter sido dado como extinto.

Segundo a Proteção Civil o incêndio foi combatido por 30 homens e 10 viaturas.